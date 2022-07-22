Где до сих пор процветает работорговля

Согласно данным последнего отчета Госдепартамента США ”О торговле людьми”, балканские страны прилагают ”серьезные усилия” для пресечения деятельности группировок, занимающихся незаконной эксплуатацией людей, однако им пока не удается решить проблему. Balkan Insight со ссылкой на отчет Госдепа за 2022 год, пишет, что Албания, Греция, Черногория и Сербия не полностью выполняют минимальные требования для борьбы с незаконной эксплуатацией людей, хотя и прилагают определенные усилия для решения проблемы. Серьезную тревогу также вызывает неспособность привлечь к ответственности чиновников, причастных к преступлениям.

”Причастность официальных лиц к преступлениям, связанным с торговлей людьми вызывает обеспокоенность в связи с тем, что правительство не сообщает о преследовании и вынесении приговоров в отношении чиновников, несмотря на серьезные обвинения и даже увольнение одного полицейского с занимаемой должности”, - отмечается в отчете по поводу Албании. ”У правительства нет ресурсов для предоставления долгосрочной защиты, обеспечения трудоустройства и реинтеграции пострадавших, а соответствующая горячая линия не работает”, - говорится в отчете.

Незаконные торговцы людьми эксплуатируют албанцев и иностранцев как в стране, так и за границей. Наиболее уязвимые группы - женщины и дети, которые становятся жертвами секс-торговли и принудительного труда, особенно во время туристического сезона. Дети также привлекаются к такой преступной деятельности как воровство и распространение наркотиков.

”Незаконные перевозчики отправляют албанцев в сексуальное рабство по всей Европе, в особенности в Бельгию, Германию, Грецию, Италию, Косово, Нидерланды, Северную Македонию, Норвегию, Швейцарию и Соединённое Королевство. Албанские мигранты, пытающиеся найти работу в Западной Европе, уязвимы перед эксплуатацией и принудительным трудом. Нередко они становятся причастны к преступной деятельности, особенно в Великобритании”, - пишут авторы отчета.

Иностранцы из таких стран как Гамбия и Филиппины становятся жертвами сексуального рабства и принудительного труда на территории самой Албании. Незаконные торговцы адаптировались в условиях пандемии коронавируса, развернув онлайн-вербовку, в частности, в социальных сетях.

Греция тоже не полностью выполняет минимальные требования по борьбе с торговлей людьми, но как и Албания прилагает определенные усилия. ”Правительство регистрирует меньшее количество жертв, недостаточно мониторит просителей убежища и незарегистрированных мигрантов на предмет их вовлеченности в преступную деятельность. Согласно сообщениям из многочисленных надёжных источников, неоднократное, а иногда и жестокое противодействие незарегистрированным мигрантам и просителям убежища лишает потенциальных жертв желания заявлять о проблеме и взаимодействовать с властями”, - говорится в отчете.

По данным отчета, торговцы людьми, действующие в Греции, в основном граждане страны, а также выходцы из западной и восточной Европы, но есть также представители Кавказа и Центральной Азии.

Черногория тоже не выполняет минимальные требования, несмотря на прилагаемые усилия по борьбе с торговлей людьми. ”Преступники в основном мужчины 25-49 лет, а также члены организованных преступных группировок, действующих на территории Западных Балкан. Большинство жертв секс-торговли в Черногории - женщины и девочки из самой страны, а также соседних балканских государств, в меньшей степени из других стран Восточной Европы”, - заявляют авторы отчета.

Сербия тоже в числе стран, не справляющихся с противодействием торговле людьми. ”Контрабандисты отправляют сербских женщин в сексуальное рабство в соседние страны, а также по всей Европе, в частности в Австрию, Германию, Италию и Турцию. Сербских мужчин торговцы людьми принуждают к работе в трудоёмких отраслях, в частности, на стройках в ряде европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Хорватию, Францию, Германию, Италию, Люксембург, Черногорию, Россию и Швейцарию, а также в ОАЭ”, - отмечают авторы доклада.

Эксперты обращают внимание на сообщения о принудительном труде вьетнамских рабочих на стройках. ”Согласно имеющимся надежным данным вьетнамские рабочие подвергаются принудительному труду на китайском заводе по производству шин в Зренянине. Вьетнамские агентства по найму организуют транспортировку, визы и проживание для вьетнамцев, взимая с них плату в размере $2-4 тыс за свои услуги”, - говорится в отчете.

В ноябре 2021 года BIRN (Балканская сеть журналистских расследований) опубликовала статью о китайском заводе шин в Сербии, задокументировав ”систематическую эксплуатацию” и потенциальную торговлю сотнями вьетнамских рабочих.