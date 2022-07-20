Рабочие Британии намерены объявить бойкот из-за рекордной инфляции

20 июл. 23:29

Новости о рекордной инфляции в Великобритании привело к росту недовольных положением граждан, сообщает издание Financial Times.

В статье говорится, что инфляция в июле достигла 9,4%, что является худшим показателем среди стран G7. Британцы остались недовольны ростом цен на продовольствие (9,8%) и бензин (скачок на 18,1 пенса за литр).

При этом авторы прогнозируют ухудшение ситуации осенью в связи с ростом оптовых цен на энергоносители, в то время как недовольство представителей рабочего класса растет с каждым днем.

Сотрудники Королевской почты уже планируют объявить самую крупнейшую летнюю забастовку в стране. Работники государственного сектора также выражают свое недовольство, так как правительство предложило повысить зарплату лишь на 5%, что ниже уровня инфляции.