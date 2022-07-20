В Ереване открылась выставка ко дню рождения Минаса Аветисяна

20 июл. 23:10

В музее русского искусства начала работу выставка, приуроченная ко дню рождения армянского живописца, графика, театрального художника, заслуженного художника Армении Минаса Аветисяна, сообщает пресс-служба музея. Выставка проходит под девизом "Мы здесь жили - Джаджур".

Минас Аветисян – армянский живописец, график, театральный художник, заслуженный художник Армении родился в 1928 году в крестьянской семье в селе Джаджур (Ширакская область).

Учился в Ереванском училище имени Терлемезяна, окончил ереванский Художественно-театральный институт, ленинградский Институт живописи, ваяния и зодчества имени Репина.

В селе Джаджур с 2005 года действует музей художника, отмечает Sputnik Армения.