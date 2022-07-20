Эрдоган: на Южном Кавказе все продвигается в намеченном русле

20 июл. 22:44

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, общаясь с журналистами, сопровождавших его в поездке в Иран, выразил надежду, что скоро план "зернового коридора" в Черном море воплотится в жизнь.

По его словам, Анкара настаивает на заключении письменного соглашения по данному вопросу уже на этой неделе. Также он обратил внимание и на итоги встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Путин придерживается позитивного подхода к усилиям Турции по Украине. Он озвучил отдельные инициативы в адрес Анкары. Наш диалог по природному газу, АЭС "Аккую" и другим областям продолжается", - цитирует Эрдогана "Анадолу".

Касаясь сирийской проблемы, Эрдоган отметил, что США покидают районы Сирии к востоку от Евфрата, что является одним из следствий Астанинского процесса. Также президент подчеркнул, что именно Вашингтон "подпитывал" террористов в этом районе соседнего государства.

Кроме того, турецкий лидер дал знать, что вопрос проведения спецоперации на севере Сирии будет оставаться открытым до тех пор, пока существует угроза нацбезопасности страны.

"Анкару не обманут попытки террористов ввести в заблуждение турецкую армию путем вывешивания флагов режима Башара Асада в районах севера Сирии. Эти уловки не пройдут", - заверил Эрдоган, добавив, что Турция ожидает от Москвы и Тегерана поддержки в вопросе проведения операции не территории Сирии.

"Участники астанинского процесса заявляют, что Америке необходимо покинуть восток Евфрата. Результаты отражают ожидания Турции", - сказал президент, подтвердив, что страна-гаранты Астанинского процесса выступают за урегулирование всех разногласий в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН.

Также Эрдоган поделился с партнерами позицией Турции по вопросу необходимости эффективного продолжения политического процесса по Сирии.

"Мы также вновь подчеркнули позицию Анкары в вопросах борьбы с терроризмом, бесперебойной доставки гуманитарных грузов, безопасности и добровольного возвращения беженцев в Сирию. По данным вопросам подчеркнуто согласие с партнёрами по астанинскому процессу", - сообщил он.

Турецкий лидер заявил, что позиция России по астанинскому процессу не изменилась с момента начала процесса. "Что касается Тегерана, то на фоне смены президента, имеют место определенные изменения, но такая страна, как Иран не меняет отношений к вопросам в столь краткие сроки", - считает президент, добавив, что Турция признает территориальную целостность Сирии.

Помимо зернового вопроса, сирийской проблемы и сотрудничества между странами, Эрдоган также прокомментировал ситуацию на Южном Кавказе.

"Господин Путин, если не ошибаюсь, на днях говорил с президентом Ильхамом Алиевым. В беседе со мной российский лидер сказал, что привез привет от Алиева, которому ранее рассказал о скорой встрече со мной", - заявил он.

Глава республики подчеркнул, что и сам недавно провел разговор с азербайджанским коллегой.

"Ильхам Алиев сообщил о позитивном направлении процессов. Ранее, как известно, состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и ЕС. Эта встреча, со слов Алиева, также прошла в позитивном ключе. По имеющейся у меня информации, все продвигается в намеченном русле. В скором времени в том районе состоится открытие нового аэропорта", - заключил Эрдоган.