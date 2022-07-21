Имран Хан может вернуться к власти в Пакистане

После победы своей партии на дополнительных выборах в Пенджабе Имран Хан настаивает на досрочном всеобщем голосовании. Согласятся ли оппоненты из гражданского и военного истеблишмента на его требование? The Diplomat отмечает, что политическая нестабильность в Пакистане усилилась после того, как партия Имрана Хана ”Движение за справедливость” (PTI) одержала безоговорочную победу на недавних дополнительных выборах в Провинциальную ассамблею Пенджаба. Это оказалось серьезным испытанием для премьер-министра Шахбаза Шарифа, чей сын Хамза Шахбаз стал главным министром провинции два месяца назад, одержав победу над кандидатом из PTI.

PTI уже заявила, что сформирует правительство в Пенджабе 22 июля, всего через несколько недель после того, как законодатели из партии покинули правительство PTI, чтобы сформировать коалицию с Пакистанской мусульманской лигой (ПМЛ-Н). Победа PTI усугубила положение правящей коалиции ПМЛ-Н и Пакистанской народной партии (ПНП), которой не просто дается противостояние политическим вызовам со стороны Хана. На протяжении многих месяцев Хан критикует коалиционное правительство и военное руководство за сотрудничество с США, результатом которого стало его отстранение от власти в марте по итогам парламентского вотума недоверия.

Обвинения Хана не лишены логики. Через день после того как ПМЛ-Н проиграла на дополнительных выборах в Пенджабской провинции, высокопоставленный член партии заявил, что руководству ПМЛ-Н пригрозили тем, что ”кое-кто займёт определенный пост”, если Хану не будет вынесен вотум недоверия.

Законодатель из ПМЛ-Н имел в виду бывшего генерального директора межведомственной разведки генерал-лейтенанта Фаиза Хамида, который должен был быть назначен следующим командующим армией в правительстве Хана в ноябре 2022 года. Вполне вероятно, что ПМЛ-Н и ПНП, находящиеся тогда в оппозиции, беспокоились из-за назначения Фаиза на пост командующего армией, поэтому решили расформировать правительство Хана посредством вотума недоверия, не просчитав возможные последствия.

Решение о вынесении вотума недоверия серьезно ударило по коалиционному правительству Шарифа и нынешнему военному истеблишменту. Несмотря на все сложности, Хану не только удалось вернуть себе Пенджаб, он сумел настроить жителей провинции против истеблишмента, и теперь едва ли верхушке удастся что-либо ему противопоставить.

Атаки Хана против военных были молниеносными. Опасаясь народного недовольства, военное командование ничего не сумело сделать, чтобы помочь ПМЛ-Н на выборах в Пенджабе. ”Коалиционное правительство надеялось на поддержку военной элиты в дополнительных выборах в Пенджабской провинции, но она так и не была обеспечена”, - сказал законодатель из ПМЛ-Н на условиях анонимности. Кроме того, мнения членов партии серьезно разошлись по поводу допуска перебежчиков из PTI и их участия в выборах. Эксперты считают, что решение ПМЛ-Н отказаться от озвученных после 2018 года заявлений о сопротивлении истеблишменту, чтобы отстранить Хана, привело к печальным последствиям для партии.

Пока неизвестно, добровольно ли военные приняли решение не вмешиваться в дополнительные выборы или просто не успели отбить атаки Хана. Огромная популярность, которой Хан пользуется среди рядовых членов армии, возможно, также одна из причин, по которой военная верхушка не стала помогать ПМЛ-Н.

В любом случае Хан - безоговорочный победитель и, судя по всему, собирается вернуться в кресло премьер-министра. Выступая после победы на дополнительных выборах, он изложил свой план действий. Помимо требования отставки главы избирательной комиссии, которого Хан назвал предвзятым, он вновь высказался против истеблишмента, обвинив своих оппонентов в том, что к власти они пришли только за счет иностранного сговора с целью расформировать его правительство. Он призвал к досрочным выборам, чтобы положить конец политической нестабильности в стране.

После одержанной в понедельник победы мяч на стороне PTI. Хан вполне может вернуться к власти без поддержи военной верхушки и назначить следующего главнокомандующего армией - с чего и началась эпопея по вотуму недоверия.

Однако победа Хана в Пенджабе не означает победу на следующих всеобщих выборах. Вполне вероятно, что оппоненты из гражданского и военного руководства не согласятся на его требование о досрочном голосовании. Хан ведет войну с системой, но система не намерена сдаваться без боя.

Правящая коалиция заявила, что останется у власти до тех пор, пока не истечет срок ее полномочий в соответствии с конституцией. Бывший премьер-министр и высокопоставленный член ПМЛ-Н Шахид Хаккан Аббаси исключил возможность проведения досрочных выборов, заявив, что нынешняя коалиция ”останется у руля до 17 августа 2023 года”.

При этом ПМЛ-Н понимает, что ее оборонительный подход по отношению к Хану обходится ей слишком дорого, и поэтому партия хочет сменить стратегию. ”Я призываю избирательную комиссию Пакистана объявить давно откладываемое решение по поводу иностранного финансирования PTI. Слишком долго Имрану Ниязи сходили с рук многочисленные наглые нападки на государственные институты. Его безнаказанность вредит стране”, - премьер-министр Шахбаз Шариф написал в Twitter на этой неделе. ПМЛ-Н, вероятнее всего, начнет наступление против Хана.

Тем не менее более насущный вопрос заключается в том, сможет ли правящая коалиция управлять из центра, тогда как Хан будет подрывать ее авторитет из Пенджаба и Хайдер-Пахтунхвы. Учитывая, как развиваются события, едва ли вызовет удивление отказ Хана следовать указаниям федерального правительства в обеих провинциях.

Сможет ли умирающая экономика страны пережить политическую нестабильность? Во вторник утром пакистанская валюта упала до рекордного значения, достигнув уровня в 221 рупию за американский доллар на межбанковском рынке. Важно отметить, что Пакистан еще не подписал соглашение с Международным валютным фондом, а золотовалютных резервов хватит всего на несколько недель импорта. Ни одна из стран мира не готова оказать Пакистану немедленную поддержку.

Очевидно, что экономическое положение в стране ухудшается с момента отстранения Хана от власти, а новое правительство не в силах обеспечить политическую стабильность. Вероятнее всего, ситуация в Пакистане будет только усугубляться в ближайшие дни. Коалиционное правительство изо всех сил будет цепляться за власть, чтобы оказать давление на Хана, который, в свою очередь, будет поднимать ставки до предела, чтобы досрочные выборы в итоге оказались единственным выходом для всех сторон. В водовороте событий Пакистан вполне может обанкротиться. Пакистанская политика переживает один из худших кризисов доверия в современной истории, который будет иметь далеко идущие последствия.