”Сила Сибири-2”: предназначавшийся для Европы газ перенаправят в Китай

Строительство российского трубопровода ”Сила Сибири-2” начнется в 2024 году. Планируется, что 50 млрд кубометров газа будут поставляться ежегодно через территорию Монголии в Китай. Asia Times напоминает, что строительство второго трубопровода, связывающего Россию и Китай, планируется начать через два года. Монголия окажется в центре мегапроекта, поскольку труба будет проходить через высокогорную территорию страны.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что исследование проекта ”Сила Сибири-2”, который соединит сибирские газовые месторождения с Китаем через монгольскую территорию, было завершено, и строительство начнется в 2024 году. Газ, ранее предназначавшийся для Европы, с западных сибирских месторождений будет поставляться в Китай с 2030 года. По новому газопроводу ежегодно из России в Китай будет доставляться 50 млрд кубометров газа, что значительно увеличит текущие поставки по трубопроводу ”Сила Сибири” мощностью в 38 млрд кубометров, который был введен в эксплуатацию в 2019 году.

Для сравнения, в настоящее время Россия экспортирует приблизительно 35 млрд кубометров газа в Германию. Эксперты энергетической индустрии отмечают, что время строительства трубопровода было перенесено в связи с ухудшением отношений между Москвой и Западом. Китайские информационные агентства ранее считали ”странным” решение проложить трубопровод через территорию Монголии.

Одни китайские аналитики предполагают, что подобным образом предпринимается попытка предотвратить сближение Монголии с Соединенным Штатами, другие считают, что это мера предосторожности в связи с растущим влиянием Китая на Дальнем Востоке, где два союзника традиционно соперничали.

Маршрут трубопровода был предметом обсуждений на протяжении многих лет, и основных вариантов было два: первый может быть проложен с Дальнего Востока России в Китай, а второй - западный, предполагал создание точки выхода в Синьцзяне, на северо-западе Китая.

Через два месяца после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали 30-летний контракт на поставку газа стоимостью колоссальные $400 млрд. Европейские страны ввели санкции против России, но до сих пор полагаются на энергетический экспорт страны.

Недавно ”Газпром” заявил европейским партнерам, что не может гарантировать будущие поставки ввиду экстраординарных обстоятельств. Переживающая энергетический кризис и замедление экономики Европа получила больше американского СПГ, чем российского газа. По сообщениями СМИ, ЕС намеревается перестать зависеть от российского ископаемого топлива к 2027 году.

Первый трубопровод между Россией и Китаем, ”Сила Сибири”, был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Газопровод длиной в две с лишним тысячи километров соединяет Ковыктинское месторождение в Сибири с Китаем через Хэйхэ (”Черная река”) в северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

Российский экспорт в Китай через ”Силу Сибири” продолжает расти: за первые шесть месяцев года его рост составил 63,4%.

В 2019 году Россия и Монголия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу изучения экономической целесообразности строительства нового китайско-российского газопровода ”Сила Сибири-2” через территорию Монголии. В соглашении указано, что новый трубопровод будет введен в эксплуатацию в 2030 году.

В 2020 году Россия поставила 4,1 млрд кубометров газа в Китай по трубопроводу ”Сила Сибири”. Прогнозируется, что поставки увеличатся до 38 млрд кубометров к 2023 году, поскольку многие европейские страны отказываются от российского топлива из-за спецоперации на Украине.

В связи с этим Россия смещает фокус внимания с Запада на Восток, в том числе на Китай и Индию, которые не поддержали американские и европейские санкции против Москвы.

15 июня китайский лидер Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявили о намерении устойчивого и долгосрочного развития практичных двусторонних отношений. То есть больше российского газа и нефти будет отправляться в Китай.

Китайские аналитики указывают на то, что именно Россия предложила строить ”Силу Сибири-2” через территорию Монголии. Хотя участие Монголии увеличит стоимость строительства и транспортировки энергии, за счет него Россия сможет создать крепкие экономические связи с Монголией и предотвратить сближение страны с США. Вашингтон пытается привлечь Монголию инвестициями. Китай примет проект трубопровода, проходящего через территорию Монголии, поскольку экономическая выгода для всех трех сторон значительно перевешивает дополнительные расходы при строительстве.