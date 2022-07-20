В КБР определились победители чемпионата России по альпинизму

20 июл. 22:25

Представители Красноярска и Воронежа стали победителями чемпионата России по альпинизму в техническом классе в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил президент Федерации альпинизма России Алексей Слотюк.

"Сегодня торжественно закрыт чемпионат России по альпинизму в техническом классе в альплагере "Безенги", проходивший с 7 июля. По сумме набранных баллов победу одержала команда, в состав которой вошли представители Красноярска и Воронежа. Второе и третье место заняли команды из Санкт-Петербурга. Главным итогом соревнований стало то, что они прошли маршруты успешно, без серьезных происшествий", - приводит слова собеседника ТАСС.