Новые школы избавят Чечню от трехсменки

20 июл. 21:56

В Чечне до конца года сдадут в эксплуатацию 14 новых школ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в республике возводят 39 учебных заведений, которые примут 23 тыс человек. Власти отметили, что новые школы избавят учеников от трехсменки. При этом в ведомстве не раскрыли названия районов и населенных пунктов, в которых будут откроются заведения.

"В первую очередь необходимо работать над качеством образования, учитывая современные стандарты и требования рынка труда", - заявил глава правительства Чечни Муслим Хучиев.