Карту футбольного болельщика хотят открыть тысячи жителей Кубани

20 июл. 21:36

Свыше трех тыс жителей Краснодарского края обратились в МФЦ за картами футбольного болельщика, сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что Fan ID уже получили министр спорта края Серафим Тимченко и депутат ЗСК, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева.

Глава Минспорта назвал получение данного документа важным шагом для всех ответственных болельщиков.

"У каждого любителя спорта будет свой рейтинг, что позволит обеспечить безопасное посещение футбольных матчей для всех жителей страны", - отметил он.

Министр напомнил, что сейчас проект запущен в тестовом режиме, но с 1 декабря паспорт болельщика

Пока проект находится в тестовом режиме понадобится для прохода на все игры РПЛ и матчи Кубка России.

По данным МФЦ Краснодарского края, за оформлением Fan ID уже обратились более трех тыс жителей и гостей региона.