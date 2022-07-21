Саранск и Сочи связали прямые авиарейсы

21 июл. 3:45

Российская авиакомпания Nordwind открыла прямые рейсы из Сочи в Саранск, столицу Мордовии, сообщает пресс-служба аэропорта города-курорта.

Авиарейсы выполняются на бразильских авиалайнерах Embraer 190 вместимостью 110 человек. Самолеты вылетают по средам, пятницам и воскресеньям, вылет из Сочи - в 07:25, прилет в Саранск – в 10:50. В обратном направлении воздушное судно будет отправляться в 02:40 и прибывать в Сочи в 06:25, передает "АиФ-Юг". Время в пути составит три часа 45 минут. Цены на билеты стартуют от трех тысяч рублей.