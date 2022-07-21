В России будут продавать херсонские арбузы

21 июл. 1:25

Херсонская область планирует транзитом через Крым поставлять в Россию арбузы, - сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Крым сейчас является ближайшим крупным рынком для сбыта нашей продукции", - уточнил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута, добавив, что еще рано готовить о том, какой ожидается урожай, передают "РИА Новости (Крым)".

Коммерческие связи между местными производителями и Крымом уже налажены, и для фермеров очень важен тот факт, что цены на топливо в Херсонской области мониторятся и контролируются, а властями разрабатывается возможность получения гуманитарного топлива для сельхозпроизводителей, - добавил Сигута.