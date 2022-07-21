В Дербенте будут производить вино и шампанское

21 июл. 0:05

"Дербентская винодельческая компания" планирует построить в регионе предприятие по производству тихих и игристых вин во всех ценовых сегментах, на что будет затрачено 807 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Для производства алкогольной продукции будут использовать виноград, выращенный в Дербентском, Каякентском, Дахадаевском и Кайтагском районах. Реализация проекта инвестором начнется уже в этом году, а на проектную мощность завод выйдет в 2026 году, - передает "АиФ-Дагестан".

Правительство Дагестана предоставит проекту статус приоритетного, а значит, инвестор будет освобожден от уплаты налога на имущество, также для него на 4% будет снижена ставка налога на прибыль.