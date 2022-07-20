Американцы отказываются идти в армию

20 июл. 20:57

Пентагон намерен сократить численность армии из-за катастрофической нехватки новобранцев, сообщает Associated Press.

Отмечается, что в этом году численность войск может составить 466,4 тыс человек вместо ожидаемых 476 тыс, а в 2023 году и вовсе упадет до 445 тыс солдат.

Всего за 2,5 месяца до конца финансового года армия достигла только 50% своей цели по набору 60 тыс солдат. В статье подчеркивается, что к 1 октября недобор может достигнуть 25%.

О причинах столь острой нехватки военнослужащих рассказали в Пентагоне. По их мнению, частные компании предлагают намного более выгодные условия труда, поэтому армия не выдерживает конкуренции с бизнесом. В этой ситуации, добавили в ведомстве, единственным оптимальным решением остается сокращение численности ВС.