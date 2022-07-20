В России будут добывать воду из воздуха

20 июл. 21:25

Российские ученые завершают работу над промышленным образцом первого отечественного бытового генератора, который позволяет получать питьевую воду из воздуха, сообщила в среду пресс-служба конкурса управленцев "Лидеры России". Уточняется, что запуск производства намечен на 2023 год.

"Наша гидропанель способна производить воду из воздуха в любом месте планеты, где светит солнце, а относительная влажность воздуха превышает 5%, то есть практически везде", - сообщил директор по развитию проекта, заместитель руководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН Илья Меньщиков, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в гидропанели используется адсорбент, способный как губка впитывать влагу из воздуха в ночное время. "Днем от нагрева солнечной энергией, поглощаемой специальным селективным экраном, выделяются пары. В жидкое состояние вода переходит путем конденсации. По сути, это новая реальность в получении чистой питьевой воды", - цитирует собеседника ТАСС.