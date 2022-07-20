АЭС "Аккую" свяжет Турцию с РФ на десятилетия

20 июл. 21:00

Главная особенность проекта АЭС "Аккую" в том, что он позволит Росатому остаться в Турции на десятилетия, выразил уверенность глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"У этого проекта есть уникальная особенность именно экономического характера. Здесь впервые реализуется проект создания атомной станции в формате B-O-O (Build-Own-Operate - строй-владей-эксплуатируй). То есть в формате, когда мы строим, управляем и владеем будущим атомным блоком. Это значит, что не только на горизонте 10 лет создания здесь атомных генерирующих мощностей, но и на много десятилетий, без всякого преувеличения - до 100 лет, здесь будет присутствовать госкорпорация "Росатом" как монопольный или мажоритарный собственник атомной станции", - приводит слова Лихачева ТАСС.

Далее он отметил, что у "Росатома" заключены все юридические договоренности с правительством Турции о покупке части электроэнергии. "Создана база для будущей продажи электроэнергии в сеть. И это значит, что у нас будет здесь возможность получать дополнительную прибыль, получать выгоду и вкладывать ее здесь же в другие наши совместные с Турцией проекты", - пояснил гендиректор "Росатома".