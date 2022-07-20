Жара в Узбекистане госпитализировала свыше 4 тыс человек

20 июл. 20:29

Аномальная жара, охватившая весь Узбекистан, привела к госпитализации более 4 тыс человек, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"С 17 июля, когда в нашей стране началась аномальная жара, по сегодняшний день, 20 июля, всего в республиканскую службу скорой медицинской помощи поступило 130 115 вызовов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, свыше 23,4 тыс человек пожаловались на повышенное давление, одышку, приступы астмы и другие хронические заболевания. При этом 4,2 тыс жителей были госпитализированы".

В министерстве отметили, что 1010 поликлиник и 923 кабинета семейных врачей Узбекистана усилили работу службы первичной помощи, на вызовы ежедневно выезжают 2 762 бригады скорой помощи.

"Советуем жителям не выходить на улицу в разгар дня без крайней необходимости, пить больше жидкости, по возможности избегать употребления жирной и копченой пищи, наоборот, есть больше фруктов и овощей", - заключили в Минздраве.