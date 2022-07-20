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Лавров и Байрамов провели телефонные переговоры

Лавров и Байрамов провели телефонные переговоры

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и текущую региональную ситуацию.

Стороны подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, принятых лидерами Азербайджана, России и Армении, а также обменялись мнениями по транспортно-транзитным вопросам в регионе, в частности, отметили важность расширения потенциала транспортного коридора Север-Юг, проходящего через территорию России, Азербайджана и Ирана.

В заключение переговоров, министры обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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