Лавров и Байрамов провели телефонные переговоры

20 июл. 20:18

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и текущую региональную ситуацию.

Стороны подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, принятых лидерами Азербайджана, России и Армении, а также обменялись мнениями по транспортно-транзитным вопросам в регионе, в частности, отметили важность расширения потенциала транспортного коридора Север-Юг, проходящего через территорию России, Азербайджана и Ирана.

В заключение переговоров, министры обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.