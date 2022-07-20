Режим ЧП в Каракалпакстане снят досрочно

20 июл. 19:52

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев досрочно прекратил режим ЧП в республике Каракалпакстане, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

"Президент Шавкат Мирзиеев, принимая во внимание обращение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также учитывая, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод, подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана", - написал он в своем Telegram- канале.

Отмечается, что режим чрезвычайного положения будет снят 21 июля с 05:00 по местному времени.