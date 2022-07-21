Турция борется с нашествием луговых мотыльков

Мотыльки угрожают посевам подсолнечника в северо-западной и центральной частях Турции, из-за чего фермерам при поддержке министерства сельского хозяйства приходится прибегать к избыточному использованию пестицидов, пишет турецкая "Сабах".

Для турецких фермеров, которые зарабатывают на жизнь выращиванием подсолнечника, loxostege sticticalis или луговая гусеница стала синонимом слова проблема. Маленькие летающие вредители захватили поля подсолнечника в северо-западных и центральных регионах Турции. Впервые их обнаружили на территории Восточной Фракии, но теперь они распространились и на другие провинции, в том числе Биледжик и Эскишехир.

С помощью дронов, распыляющих пестициды, а также применяя другие методы, фермеры стараются держать мотыльков подальше от своих посевов. В спасении урожая им помогает Министерство сельского и лесного хозяйства страны. Власти заверяют, что на урожай подсолнечника это не повлияет, но тем не менее такая опасность сохраняется.

Власти говорят, что обработка полей пестицидами во Фракии, которая включает в себя провинции Эдирне, Текирдаг и Кыркларели, почти завершена, в то время как в других местах работа пока продолжается. Также продолжается уничтожение личинок мотылька.

Мотыльков обнаружили на площади около 4 млн акров, от районов Кешан, Узункепрю, Мерич и Энез провинции Эдирне, Люлебургаз и Бабаэски провинции Кыркларели до районов Сулейманпаша, Муратлы, Малкара и Хайраболу провинции Текирдаг. С прошлой недели фермеры обрабатывают свои поля пестицидами либо с помощью наземной техники, либо с помощью дронов, так как самолеты не могут работать из-за сильного ветра. Глава местного управления сельского хозяйства в Эдирне Атилла Баязыт говорит, что ситуацию удалось взять под контроль на 90%. В Эдирне пестициды распыляют на полях подсолнечника площадью около 100 тысяч акров. В Текирдаге нашествию мотыльков подверглись около 70 тысяч акров земли, но местные власти говорят, что не ожидают, что это не нанесет урожаю значительный ущерб.

"За все годы работы фермером я никогда не видел такого нашествия мотыльков, - сказал Халил Гюндур, фермер из Текирдага. - Они повсюду. Передняя решетка моего трактора покрыта мотыльками. Я уже даже привык к ним, но раньше их было гораздо меньше". Глава местного управления сельского хозяйства Кыркларели Мехмет Аксой сказал, что у них в провинции около 900 тысяч акров полей подсолнечника, и они применяют пестициды везде, где появляются мотыльки. "До сих пор мы обрабатывали пестицидами лишь 75 тысяч акров", - сказал он. Аксой добавил, что мотыльки не повреждают семена, самую ценную часть растения, но поедают листья, блокируя фотосинтез, необходимый растению для производства семян.

В районе Чаталджа, где расположено основное для провинции Стамбул производство подсолнечника, мотыльки появилась три недели назад. На некоторых полях из-за сильного повреждения уже не видно ярко-желтого цветения. Глава села Наккаш в Чаталдже Зафер Озтюрк говорит, что луговую гусеницу в последний раз видели около 30 лет назад. "Это произошло чуть ли не за одну ночь. Мы обнаружили мотыльков, заполонивших наши поля. Я ожидал около 30 тонн урожая со своего поля, но потерял из них около 9 тонн", - сказал он.

На прошлой неделе о нашествии луговых мотыльков также сообщили в западной провинции Биледжик, центральной провинции Эскишехир, северо-западной провинции Бурса и западной провинции Чанаккале. Производство подсолнечника в этих провинциях ограничено, но власти предупредили, что мотыльки могут также повредить кукурузные поля, растущие неподалеку.

Заместитель министра сельского и лесного хозяйства Нихат Пакдиль заявил, что хотя еще рано говорить о полной локализации опасности, эта проблема не окажет влияния на урожай подсолнечника в стране. Урожайность также может быть ниже ожидаемой из-за выпадения большого количества осадков.

Профессор кафедры генетики и биоинженерии университета Тракия в Эдирне Ялчын Кая, который возглавляет исследовательский центр по увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, говорит, что мотыльки появляются, если не проводить глубокую вспашку полей и если не уничтожать сорняки. Кая сообщил, что фермеры также должны скорректировать график применения пестицидов таким образом, чтобы не навредить пчелам, еще одним обитателям полей. "Этот мотылек повреждает более 150 видов растений. Яйца они предпочитают откладывать на полыни, где и развиваются их гусеницы. Сначала они поедают сорняки, а затем переходят на подсолнухи", - сказал он.