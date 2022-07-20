Карагандинские шахтеры вышли на забастовку

20 июл. 19:34

Работники рудника "Акжал" ТОО "Нова цинк" в Шетском районе Карагандинской области вышли на забастовку с требованием повышения заработных плат и улучшения условий труда, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

"Зарплата уже много лет остается на прежнем уровне. Руководство ТОО не хочет повышать зарплату. Денег не хватает, а ведь у всех семьи, дети, кредиты", - заявляют рабочие.

Кроме того, они недовольны условиями труда, так как им приходится работать с изношенным оборудованием. Также шахтеры жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты.

И.о. главы Шетского района Карсембаев в разговоре с шахтерами призвал их приступить к своим обязанностям, пообещав организовать переговоры с руководством предприятия. В диалоге с рабочими участвовал районный прокуров Елдос Жаппар.

В настоящее время, как сообщили в администрации, забастовка шахтеров завершена. "Проведены переговоры, есть договоренности по организационным вопросам. Остальные вопросы будут решены до 3 августа", - добавили в ведомстве.