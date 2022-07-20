"Заряжайте фонари": к Чечне приближается ураган 

20 июл. 19:28

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Чечне ливни, град и ветер с порывами до 25 м/с, сообщает региональное управление МЧС, уточняя, что в республике объявлено штормовое предупреждение.

"До конца суток 20 июля, а также и 21 и 22 июля местами на территории Чеченской Республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 метров в секунду", - информирует экстренное ведомство.

Синоптики не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций из-за подъема уровня воды в реках и схода селей малого объема в горах. Кроме того, возможно повреждение линий электропередачи и отключения электроэнергии. "Специалисты рекомендуют заранее зарядить фонари или запастись свечами", - отметили спасатели