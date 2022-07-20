В Дагестане рассказали о ходе догазификации региона

20 июл. 19:18

Число приятных заявок на социальную догазификацию в Дагестане достигло почти 2,5 тыс, проинформировали в пресс-службе компании "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"Около 2,5 тыс. заявок на догазификацию принято от жителей Республики Дагестан. Более 70% из них переведены в договоры", - сообщает компания, уточняя, что в настоящее время в республике продолжается прием заявок, заключение договоров и строительство газовых сетей.

Далее в пресс-службе обратили внимание на то, что в настоящее время в республике есть отдаленные населенные пункты, жители которых до сих пор в качестве топлива используют газовые баллоны и древесный уголь. "Теперь у людей есть уникальная возможность пользоваться сетевым природным газом и значительно упростить быт", - прокомментировала гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ленара Мансурова.