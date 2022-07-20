Ереванское метро возобновило работу после "минирования"

20 июл. 19:03

Ереванское метро возобновило работу в штатном режиме после сигнал о "минировании", информирует пресс-служба метрополитена

Ранее стало известно, что на пульт дежурного национального центра кризисного управления поступило сообщение, что на станциях заложены взрывные устройства. На место прибыли кинологи центра по спасательным работам особого назначения и саперы сил гражданской обороны.

"В результате проведенных проверок выяснилось, что сигналы о заложенных на станциях метро бомбах оказались ложными, взрывных устройство не обнаружено. С 18.15 (17.15 мск) работа метрополитена в штатном режиме возобновлена", - приводит сообщение РИА Новости, уточняя, что метро было временно остановлено, пассажиры и сотрудники были эвакуированы.