В Кабардино-Балкарии появится единая карта жителя региона

20 июл. 19:02

Правительство Кабардино-Балкарии (КБР) и АО "Национальная система платежных карт", являющаяся оператором платежной системы "Мир", подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создан новый платежный инструмент - "Единая карта жителя КБР". Об этом сообщили в правительстве региона.

В заявлении сказано, что основными преимуществами создания Единой карты для предприятий бизнеса являются увеличение оборота, рост среднего чека, привлечение новых клиентов, экономия на маркетинге.

Отмечается, что в рамках проекта предусмотрено бесплатное подключение к программе хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли, выполнение работ и (или) оказание услуг населению.

В правительстве КБР рассказали, что за счет предоставления бесплатной коммуникации в каналах программы лояльности для держателей карт "Мир" компании получат доступ к широкой базе релевантной аудитории и сэкономят на маркетинге, передает ТАСС.