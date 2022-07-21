”Жизнь не умирает” в Музее Востока (ФОТО)

В Москве в залах Государственного музея Востока открылась персональная выставка сирийского художника Низара Сабура ”Жизнь не умирает”. Выпускник факультета изящных искусств Дамасского университета Низар Сабур считается живым классиком сирийской школы живописи. В 1990 году художник получил степень кандидата искусствоведения в Московской художественно-промышленной академии имени Строганова. Работы автора хранятся как в частных собраниях, так и во многих музеях мира, в том числе и в собрании Музея Востока.

Творчество Низара Сабура неотделимо от истории и культуры его Родины. Трагические события на сирийской земле повлияли на мироощущение художника.

"Искусство дарит надежду, и не только для Сирии, а для Дамаска, а для всего мира, для человечества, - говорит художник, работающий в разных техниках, смело смешивая материалы и экспериментируя с ними. – Я использую разные материалы. Обычные (акрил, масло, карандаш), натуральные (пепел, песок, уголь)".

"Наш великий художник внес вклад в сирийскую и арабскую живописную школу своими работами, полными надежды. Эти произведения несут глубокие эстетические переживания общечеловеческих ценностей и социального содержания, отличаются богатством и основываются на большом художественном сознании", - говорит посол Сирии в России Рияд Хаддад.

В каждой работе Низара Сабура не только обращение к трагическому прошлому, но и любовь к настоящему своей страны, и открытый, полный надежды взгляд в будущее. Всего на выставке представлено более 30 предметов в разных техниках.

О том, как структурирована выставка, рассказал ее куратор Полина Коротчикова: "Первый зал получился общекультурный, там представлены серии ”Современные иконы”, ”Колебания любви”, а также то, что связано с традиционным сирийским искусством: с иконописью, с арабской миниатюрой, с обыгрыванием тех культурных смыслов и пластов, которые для мастера являются частью его родной культуры. А второй зал, несмотря на то, что он такой светлый и полный воздуха, как раз посвящен трагическим событиям в Сирии последних лет и осмыслению автором этих событий. Экспозицию хорошо смотреть циклами, можно отследить, как развивается мысль автора".

Мастер обращается и к традиционным живописным приемам, переосмысляя наследие прошлого, создавая неразрывную связь между искусством поколений.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса приглашает на вставку: "Если вы придете к нам, то вы увидите чудесные современные иконы, которые пишет Назир Сабур, вы увидите его серию ”Земная и неземная любовь”, вы увидите трагические моменты из жизни современной Сирии. И вы поймете, насколько художник, который родился в Сирии, живет в ней, но учился в разных местах, в том числе в Строгановском училище в Москве, впитал в себя мировое искусство. Когда я сегодня спросила: ”Назир, кем вы себя считаете: реалистом, абстракционистом?”, он сказал: ”Я восточный реалист”. Мне это очень понравилось. Совершенно необычно. Приходите к нам, посмотрите на восточный реализм".

Выставка Низара Сабура ”Жизнь не умирает” продлится до 21 сентября.