Токаев, Жапаров и Мирзиеев совершили прогулку по Иссык-Кулю

20 июл. 18:45

Неформальная встреча лидеров Казахстана, Киргизии и Узбекистана прошла в киргизском городе Чолпон-Ата, сообщает пресс-служба Касым-Жомарта Токаева.

В ходе прогулки на теплоходе по Иссык-Кулю президенты трех стран рассмотрели нынешнее состояние и перспективы развития взаимоотношений между государствами, обменялись мнениями по ряду вопросов региональной повестки.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату, где примет участие в IV Консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии, которая состоится 21 июля. Его встретили премьер Киргизии Алыкбек Жапаров, глава минтранспорта Эркинбек Осоев, первый замглавы МИД республики Нуран Ниязалиев.

Стоит добавить, что президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудят региональную интеграцию в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире. По итогам саммита будет подписан ряд документов.