Эрдоган рассказал, до каких пор будет стоять вопрос о новой операции в Сирии

20 июл. 18:56

Возможность проведения новой военной операции на севере Сирии будет сохраняться до тех пор, пока Турция чувствует исходящую с этой территории угрозу терроризма. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Ирана.

"Мы хотим, чтобы Россия и Иран были рядом с нами в противодействии террористическим организациям в 30 км южнее наших границ. Они должны оказать нам необходимую поддержку", - цитирует турецкого лидера РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT.

Напомним, 19 июля в Иране состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках однодневного визита в Тегеран глава российского государства также встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и верховным лидером страны Али Хаменеи. Кроме того, накануне состоялся трехсторонний саммит лидеров РФ, Турции и Ирана, по итогам которого было принято совместное заявление по ситуации в Сирии.