Определились два претендента на пост премьера Британии

20 июл. 18:27

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава МИД Королевства Лиз Трасс будут бороться за пост премьер-министра страны, сообщил глава руководящего комитета консерваторов Грэм Брейди по итогам голосования.

В пятом туре выборов Сунак в очередной раз обошел своих конкурентов, набрав 137 голосов. Трасс получила 113 голосов, что позволило ей продолжить борьбу за кресло главы правительства. Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт набрала 105 голосов и выбыла из борьбы.

Результаты последнего тура, в котором определится новый премьер страны, будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит деятельность после летних каникул. В голосовании примут участие все члены партии, в которой в настоящее время состоят около 200 тыс человек.