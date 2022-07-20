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Турция передала Грузии новейшую технику

Турция передала Грузии новейшую технику

Турция передала Силам обороны Грузии для улучшения логистических возможностей восемь мини экскаваторов-погрузчиков турецкой компании Hidromek, сообщает Минобороны Грузии, уточняя, что стоимость техники превысила $405 тыс.

"Турция является особым партнером грузинского государства и Сил обороны Грузии, как в основном пакете сотрудничества НАТО-Грузия, так и в развитии различных возможностей", - прокомментировал министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.

Участником мероприятия по передачи техники также стал чрезвычайный и полномочный посол Турции в Грузии Али Каан Орбей. "Министр и посол осмотрели новые логистические объекты и ознакомились с возможностями оборудования", - пишет Sputnik Грузия.

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