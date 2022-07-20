В Северной Осетии пресекли изготовление незаконного алкоголя

20 июл. 18:14

Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции был выявлен и закрыт правоохранителями в селении Нижний Батако Северной Осетии.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Правобережному району в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту этилового спирта, пресекли деятельность подпольного цеха в селе Н.Батако Правобережного района", - информирует пресс-служба МВД республики.

Уточняется, что в результате следственных действий оперативниками был также задержан организатор незаконного бизнеса – житель села, который наладил производство в своем доме.