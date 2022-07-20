Новый пакет санкций против РФ согласовали в ЕС

20 июл. 17:47

Постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил об утверждении очередного седьмого пакета антироссийский санкции, в который вошел запрет на импорт золота из России.

"На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка", - написал он в своем Twitter.

Кроме того, под санкции попадут свыше 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политики, бизнесмены и деятели культуры.