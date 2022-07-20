"Краснодар" заключил контракт с игроком сборной Сербии

20 июл. 17:35

Футболист молодежной сборной Сербии Михайло Баняц стал игроком "Краснодара", сообщает пресс-служба российского клуба.

Сербский полузащитник прошел сегодня медобследование. Контракт с "быками" рассчитан до конца июня 2026 года.

Отмечается, что "Краснодар" заплатил за серба 1,6 млн евро, еще 900 тыс евро предусмотрены в виде бонусов. Баняц будет выступать за новый клуб под 14 номером.

Стоит добавить, что до перехода футболист выступал за команду "Бачка Топола". В прошлом сезоне он отметился 7 голами и 10 результативными передачами в 38 матчах.