Стул стал причиной избиения молодой девушки в Дагестане

20 июл. 17:25

Юный житель Кумторкалинского района Дагестана избил молодую девушку из-за стула, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что 17 июля в населенном пункте Коркмаскала хозяйка местного магазина попросила 20-летнего парня встать со стула, который находился у входа, однако парень грубо отказал женщине.

Тогда к юноше подошла 22-летняя работница магазина и попросила его вернуть стул в связи с закрытием гастронома. В ответ парень швырнул в нее стул, а затем избил девушку.

В ведомстве подчеркнули, что продавщица обратилась с заявлением в полицию, после чего нарушителя доставили в отдел.