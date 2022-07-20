Операция по спасению туриста проходит на Эльбрусе

20 июл. 17:19

Спасатели выдвинулись на помощь туристу, который запросил помощи со склона Эльбруса, информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 15:00 20 июля 2022 года поступило сообщение о том, что на горе Эльбрусе на высоте 3 642 м в районе перевала "Кызген", в группе участников восхождения, состоящей из шести человек, одному участнику стало плохо. Данная группа не регистрировала свой маршрут в МЧС России", - сообщает экстренное ведомство.

Уточняется, что в поисково-спасательной операции участвуют 12 спасателей МЧС России.