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Операция по спасению туриста проходит на Эльбрусе

Операция по спасению туриста проходит на Эльбрусе

Спасатели выдвинулись на помощь туристу, который запросил помощи со склона Эльбруса, информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 15:00 20 июля 2022 года поступило сообщение о том, что на горе Эльбрусе на высоте 3 642 м в районе перевала "Кызген", в группе участников восхождения, состоящей из шести человек, одному участнику стало плохо. Данная группа не регистрировала свой маршрут в МЧС России", - сообщает экстренное ведомство.

Уточняется, что в поисково-спасательной операции участвуют 12 спасателей МЧС России.

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