Выставка Низара Сабура «Жизнь не умирает» открылась в Москве

20 июл. 17:18

20 июля в Москве в залах Государственного музея Востока открылась персональная выставка сирийского художника Низара Сабура «Жизнь не умирает». Выпускник факультета изящных искусств Дамасского университета, Низар Сабур считается живым классиком сирийской живописной школы. В 1990 году художник получил степень кандидата искусствоведения в Московской художественно-промышленной академии имени Строганова. Работы автора хранятся как в частных собраниях, так и во многих музеях мира, в том числе и в собрании Музея Востока. Выставка продлится до 21 сентября.