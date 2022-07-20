"АвтоВАЗ" выпустит партию Lada Largus из скопившихся на складах запчастей

20 июл. 17:14

Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" намерена выпустить ограниченную партию Lada Largus. Об этом говорится в заявлении компании.

Объем ограниченной партии составит не менее 1,8 тыс автомобилей. Их будут собирать из компонентов, которые ранее были накоплены на складах компании.

"В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели", - приводит сообщение "АвтоВАЗа" РИА Новости.

Сроки перезапуска регулярного производства Lada Largus пока не сообщаются, об этом будет объявлено дополнительно.