"АвтоВАЗ" выпустит партию Lada Largus из скопившихся на складах запчастей

Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" намерена выпустить ограниченную партию Lada Largus. Об этом говорится в заявлении компании.
Объем ограниченной партии составит не менее 1,8 тыс автомобилей. Их будут собирать из компонентов, которые ранее были накоплены на складах компании.
"В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели", - приводит сообщение "АвтоВАЗа" РИА Новости.
Сроки перезапуска регулярного производства Lada Largus пока не сообщаются, об этом будет объявлено дополнительно.