Президенты России и Турции обсудили поставки самолетов-амфибий

20 июл. 16:59

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил на вчерашней встрече в Тегеране с президентом России Владимиром Путиным вопросы поставок самолетов-амфибий. Об этом глава турецкого государства заявил журналистам президентского пула по возвращении из Ирана.

По его словам, Турция намерена использовать эти самолеты для тушения природных пожаров.

"Президент РФ ответил: "Пусть наши друзья проведут переговоры, мы сделаем все от нас зависящее, в том числе в вопросах производства", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция, особенно в летние месяцы, стрaдaeт от лeсных пoжaрoв, для тушения которых нужна специальная тeхника. "Мы принимаем все необходимое для борьбы с лесными пожарами и, надеюсь, усилим нашу пожарную авиацию за счет самолетов-амфибий", - цитирует главу турецкого государства ТАСС.

Напомним, 19 июля Тегеране состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках однодневного визита в Тегеран глава российского государства также встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и верховным лидером страны Али Хаменеи. Кроме того, накануне состоялся трехсторонний саммит лидеров РФ, Турции и Ирана, по итогам которого было принято совместное заявление по ситуации в Сирии.