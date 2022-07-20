Путин рассказал, что важнее денег

20 июл. 17:25

Крупный бизнес в России становится все более социально ориентированным, констатировал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, доброе имя гораздо важнее денег. "Я ведь неслучайно сказал по поводу того, что добрые дела, передаваемые в качестве наследия, в качестве наследства будущим поколениям, имеют более важное значение для будущих поколений каждого человека, чем деньги", - сказал он, выступая на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Далее глава российского государства привел данные статистики, показывающей, что "во втором, третьем, четвертом поколении крупные, мирового масштаба состояния либо собственника меняют, либо вообще растворяются, либо только вывеска остается", передает ТАСС.