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Донские онкологи первыми на юге России применили микрохирургическую пластику

Донские онкологи первыми на юге России применили микрохирургическую пластику

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии в Ростове-на-Дону первыми на юге России стали выполнять микрохирургическую пластику при обширных опухолях кожи и мягких тканей, - сообщает пресс-служба НМИЦ онкологии Минздрава РФ.

"Современное оборудование и микрохирургические технологии позволяют эффективно удалять опухоли кожи и мягких тканей, одномоментно восстанавливая обширные тканевые дефекты. Пациент быстро восстанавливается, виден отличный функциональный результат, избавление от болевого синдрома, решается и эстетическая проблема", - рассказал гендиректор Центра, академика РАН Олег Кит, передает "Интерфакс".

Этот метод лечения позволяет не только избавить пациента от злокачественного новообразования, но и добиться высоких функциональных результатов и быстрого заживления.

Подобные операции успешно выполнены уже трем пациентам учреждения.

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