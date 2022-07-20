Власти Владикавказа нашли плюсы в прекращении работы "Электроцинка"

20 июл. 16:47

Со времени остановки работы владикавказского завода "Электроцинк" экологическая ситуация в столице Северной Осетии значительно улучшилась, что видно даже по косвенным признакам, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Виталий Кокоев.

"Любому жителю Владикавказа даже невооруженным глазом заметно, что состояние воздуха значительно улучшилось. Стало легче дышать, пропали желтые облака..., пылевые облака, которые регулярно фиксировались в районе завода", - расcсказал Кокоев сегодня в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом совместно с пресс-службой главы и правительства республики.

Также в районе завода увеличилось количество растительности и птиц.

"Инструментального контроля на сегодняшний день мы не ведем, но... можно будет провести какой-то сравнительный анализ, насколько изменилась обстановка, состояние атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы", - добавил Кокоев.

Напомним, владикавказский завод "Электроцинк" находится на консервации с 2019 года, он остановил производство после пожара в октябре 2018 года, а в декабре стало известно, что его деятельность будет полностью прекращена.