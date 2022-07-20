Путин объяснил, почему начал кашлять после саммита в Тегеране

20 июл. 16:44

Президент России Владимир Путин в ходе своего сегодняшнего выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" объяснил появившийся после поездки в Тегеран кашель. Глава государства отметил, что начал кашлять из-за "шуровавших" накануне кондиционеров.

"Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А "кондишн" там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения", - цитирует Путина ТАСС.

Напомним, в рамках однодневного визита в Тегеран президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Также состоялся трехсторонний саммит лидеров РФ, Турции и Ирана, по итогам которого было принято совместное заявление по ситуации в Сирии.