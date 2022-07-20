Крымские коммерсанты путем махинаций с НДС украли из бюджета 400 миллионов

20 июл. 16:37

Крымское коммерческое предприятие провернуло махинации с возвращением НДС, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что деятельность предприятия связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией.

Как полагает следствие, с 2017 по 2018 год руководители компании заключали фиктивные договоры о предоставлении услуг с подконтрольными фирмами и физлицами. Затем они предоставляли в налоговую поддельные документы об исполнении работ, чтобы вернуть НДС.

"После того как денежные средства поступали на расчетный счет предприятия, они похищались. Таким образом бюджету Российской Федерации был причинен ущерб, превышающий 400 млн рублей", – уточнили в пресс-службе МВД, передает "Крыминформ".

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии обнаружили и изъяли документы, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следствие продолжается.