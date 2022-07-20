Немецкая авиакомпания соединила Штутгарт и Тбилиси

20 июл. 16:29

В ночь с 19 на 20 июля состоялся первый прямой регулярный рейс из Штутгарта в Тбилиси немецкой малобюджетной авиакомпании Eurowings. Об этом сообщили в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.

Самолет Airbus A320 со 155 пассажирами на борту приземлился в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, передает "Sputnik Грузия".

Рейс Штутгарт-Тбилиси-Штутгарт будет выполняться два раза в неделю.

Директор Объединения аэропортов Грузии Тамара Арчуадзе отметила, что Грузия вела переговоры с Eurowings с 2017 года.