ЕС задыхается без российского газа – по собственной воле

Европа всерьез задумалась над тем, как она проведет эту зиму, если поставки российского газа по тем или иным причинам окажутся ограничены. Хотя европейские страны договорились не вводить санкции против импорта "голубого топлива" из России, его не хватает уже сейчас по целому ряду причин. Так, Польша, отказавшись от работы с "Газпромом", переключила трубопровод "Ямал-Европа" на реверс, закачивая газ – при чем то же российский газ – из Германии. Украина закрыла один из двух трубопроводов по политическим причинам. "Северный поток-2" не сертифицирован, а "Северный поток" до сих пор не может получить турбину, отправленную на техобслуживание в Канаду. В итоге в прежнем режиме работает только "Турецкий поток", но на него приходится всего 7% российского газового экспорта в Европу.

Евросоюз, по сути, сам себе создает условия, похожие на санкции против российского газа, не вводя официальные ограничения. Еврочиновники активно готовят население стран ЕС к тому, что зимой придется мерзнуть ради борьбы с Россией, и уже хотят получить полномочия забирать у европейцев энергию по своему усмотрению. В опубликованном сегодня пресс-релизе Еврокомиссии сказано, что европейским государствам предложено установить цель сокращения спроса на газ на 15% до следующего апреля – и ЕК запрашивает право на контроль за этим процессом, чтобы юридически заставлять страны меньше потреблять газ в целом.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон прямо заявил сегодня, что ЕС необходимо приготовиться к тому, чтобы провести всю зиму без российского газа. В связи с этим, по его словам, рассматривается вариант продления атомных и угольных электростанций, которые планировалось закрыть ради "зеленой энергетики". При этом Тьерри не уточнил, откуда угольные электростанции будут получать топливо, если российский уголь Брюссель уже запретил.

Одновременно еврочиновники пытаются внушить населению, что это Россия не хочет поставлять газ, хотя в том же сокращении прокачки по "Северному потоку" российской вины нет: трубопровод технически не может работать на 100% без турбины, задержанной Канадой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что турбина "находится в пути и вернется вовремя", но вместе с тем добавляет, что "У России нет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу". В то же время "Газпром" так и не получил никаких документов о возвращении оборудования, и складывается ситуация, когда Брюссель утверждает, что с его стороны все выполнено, но в реальности ничего нет.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что с российской стороны никаких политических причин сокращать поставки газа в Европу не имеется, "Газпром" стремится выполнять все свои обязательства по контрактам и сделкам.

"Проблемы с поставками газа по "Северному потоку" вызваны техническими причинами. Стандартная работа газопровода подразумевает, что турбины периодически отправляются на техническое обслуживание в Канаду по контракту с Siemens – она получает за это деньги и несет ответственность. Siemens отправила очередную турбину в Канаду, не разобравшись, что в соответствии с канадским санкционным режимом назад это оборудование она не получит. В результате нарушилась цепочка техобслуживания, когда одна турбина возвращается, тут же забирают следующую, вторая возвращается – отправляют третью. Поскольку первая турбина зависла в Канаде больше чем на месяц, следующая по очереди попросту вышла из эксплуатации, и в след за ней еще и еще. В итоге на газокомпрессорной станции "Портовая" сейчас четыре турбины остановлены, а первая так и не приехала из Канады", - пояснил он.

"Поэтому Россия и объясняет, что никакого "политического решения" сократить поставки газа в Европу нет, а есть следствие технических проблем, возникшее из-за политических решений со стороны Запада. Это они вводили санкции, они вовремя не чинили турбины, нарушали контрактные обязательства и получили сокращение объемов поставки. Вышедшие из эксплуатации турбины нечем заменять, потому что сменные не прошли ремонт. Так что объем прокачки восстановится лишь в том случае, если западные компании будут выполнять свои контрактные обязательства, а государства прекратят препятствовать нормальной работе трубопровода своими санкциями", - добавил Игорь Юшков.

В Европе официально не хотят признавать подобное положение дел. "Они считают, что обоснована только та турбина, которую забрали, и настаивают, что все остальные турбины, остановленные "Газпромом", не получили подтверждения и не нуждаются в техобслуживании. Они не хотят слышать, что поставки газа сократились не по политическим причинам, и заявляют, что Россия и дальше будет применять стратегию "удушения", сокращая объемы поставки по "Северному потоку", намеренно лишать Европу газа и мешать ей подготовиться к отопительному сезону. Однако, будь у России такой план, она просто прекратила бы все газопроводные поставки в Евросоюз, в то время как на самом деле "Газпром" подчеркивает, что прокачка падает, потому что у него нет мощностей для увеличения давления в трубе", - указал экономист.

"Газопровод "Ямал-Европа" не работает вообще: поляки забрали у "Газпрома" его долю в компании-операторе, в ответ Россия ввела санкции против этой компании, и теперь транзит через Польшу невозможен. Украина разрешает качать газ только через газоизмерительную станцию "Суджа", но отказывается принимать газ, который проходит через газоизмерительную станцию "Сохрановка", так как там он попадает на территорию ЛНР. То есть транзит через Украину упал со 109 млн кубометров в сутки до 41-42 миллионов кубометров в сутки. При этом европейцы, утверждают, что все эти технические или устроенные не Россией потери – ерунда, а на самом деле у Москвы стратегия по экономическому удушению Европы", - описал ситуацию Игорь Юшков.

Тем не менее у Европы все еще шанс встретить зиму в человеческих условиях. "Если они заберут все турбины на ремонт, вовремя их отремонтируют и вернут "Газпрому", то к началу отопительного сезона "Северный поток" сможет выйти на полную мощность. Конечно, в текущих условиях европейцам будет гораздо сложнее запасаться газом так, как они запасались раньше (по плану, ЕС должен заполнить подземные хранилища на 80% к 1 ноября). С апреля по середину июня у них все было в порядке, поскольку и украинский транзит, и "Северный поток" работали нормально, отопительный сезон кончился, сезон кондиционирования еще не начался, так что уровень заполненности хранилищ достиг 60-63%. Но сейчас, когда поставки сократились, а потребление из-за жары выросло, возможности запастись газом на зиму существенно сократились. Посмотрим, с какими условиями поставок, прежде всего по трубопроводам, мы подойдем к началу отопительного сезона", - заключил эксперт.