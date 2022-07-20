Из горевшей в Краснодаре многоэтажки спасли пятерых жильцов

20 июл. 16:15

Краснодарские огнеборцы потушили пожар на десятом этаже многоквартирного жилого дома по улице Архитектора Петина, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 14:37 мск - полная ликвидация пожара на площади 80 кв м. Спасено пять человек", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Во время пожара из многоэтажки в Фестивальном микрорайоне эвакуировали 23 человека. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - добавили в , пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону

К ликвидации пожара привлекались 45 человек и 15 единиц техники.