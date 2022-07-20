В самом высокогорном селе Европы будет своя пожарная часть

20 июл. 15:55

В высокогорном дагестанском селении Куруш в Докузпаринском районе республики стартовало строительство пожарно-спасательной части МЧС России: объект возводится на высоте 2560 м над уровнем моря, это самый высокогорный населенный пункт в Европы, - сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

На строительство пожарно-спасательной части, которая разместится в 26 км от райцентра – села Усухчай, предусмотрены 54 млн рублей. Она будет рассчитана на 22 штатных сотрудника, и теперь в случае возникновения пожара местные жители не могут рассчитывать на оперативную помощь, - передает "АиФ-Дагестан".

Дело в том, что село находится на горной дороге, и поэтому построить здесь пожарную часть было необходимо, поскольку раньше люди не могли рассчитывать на оперативную помощь пожарных.

Также Куруш привлекает множество альпинистов, рядом с ним расположены горные вершины Ярыдаг, Шалбуздаг и Базардюзю, ежегодно в окрестностях села проводится альпинистский фестиваль "Ярыдаг", а тысячи паломников посещают гору Шалбуздаг.

Накануне глава республики Сергей Меликов побывал в селе, ознакомился с ходом строительства пожарной части и оставил там капсулу с посланием для будущих поколений.