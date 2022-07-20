Глава энергокомпании Черкесска подозревается в сокрытии от налогов 18 млн рублей

20 июл. 15:43

Исполняющего обязанности генерального директора АО "Распределительная сетевая компания" города Черкесска (Карачаево-Черкесия) Сапарбия Лайпанова будут судить по делу о сокрытии денег организации от налоговых и страховых взносов. Об этом сообщили 20 июля в Следственном комитете РФ.

Следствие полагает, что у распределительной сетевой компании Черкесска числилась недоимка по налогам и страховым взносам, которая превышала 37 млн рублей. Зная об этом, c декабря 2020 года по март 2021 года глава компании направил в АО "Черкесские городские электрические сети" распорядительные письма, в которых просил перечислять деньги в счет погашения задолженности за услуги по передаче электроэнергии не на расчетные счета организации, а по реквизитам контрагентов данной компании.

В ведомстве отметили, в адрес контрагентов, минуя расчетные счета АО "Распределительная сетевая компания", было направлено свыше 18 млн рублей, сокрытые таким образом от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам.

Лайпанов обвиняется по ч.2 ст.199.2 УК РФ. Суд наложил арест на его имущество, включая земельный участок, машину и денежные средства на банковских счетах. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд, передает "Интерфакс-Юг".