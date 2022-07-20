В КБР стартовало строительство Черекской малой ГЭС

20 июл. 15:35

В Кабардино-Балкарии (КБР) начали строить Черекскую малую ГЭС, - сообщает пресс-служба республиканского министерства промышленности, энергетики и торговли.

Объект возводится в Урванском районе, вблизи села Псыгансу на реке Черек. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год, - передает "АиФ-Ставрополье".

Строители уже завершили два этапа подготовки – проложили дороги к будущей ГЭС, обеспечили энергоснабжение строительной площадки и начали разработку котлованов основных сооружений гидроэлектростанции.

Станция станет четвертой ступенью Нижне-Черекского каскада, а которую войдут три ГЭС: Кашхатау, Аушигерская и Зарагижская, их общая мощность составит 155,7 МВт.

Мощность новой Черекской МГЭС достигнет 23,4 МВт, она сможет вырабатывать 87 млн кВт/ч экологически чистой возобновляемой электроэнергии в год.