В Чечне ввели до августа особый противопожарный режим

20 июл. 15:22

Чеченское правительство ввело в республике особый противопожарный режим, который будет действовать с 20 июля по 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Заместитель начальник управления Резван Залаев отметил, что с сегодняшнего дня устанавливается запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и проведение любых пожароопасных работ в поселениях и городских округах, на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

Кроме того, вводится ограничение доступа граждан в лесные массивы. Гражданам запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы и работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих к ним территориях.

Размер административных штрафов увеличен и составляет от 10 до 20 тыс рублей для граждан и от 30 до 60 тыс рублей - для должностных лиц. Предпринимателям без образования юридического лица грозит штраф на сумму от 60 до 80 тыс, рублей, юридическим лицам - от 400 до 800 тыс. рублей.

Уголовная ответственность грозит за нарушения, повлекшие за собой пожар, который привел к гибели или травмам людей, крупный материальный ущерб, либо за умышленный поджог, передает "Интерфакс-Юг".