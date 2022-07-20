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ЕС попробует прожить предстоящую зиму без российского газа

ЕС попробует прожить предстоящую зиму без российского газа

Евросоюз принял решение готовиться впервые провести предстоящую зиму без российского газа, для чего его страны могут в нынешнем и следующем году продлить работу своих атомных и угольных электростанций, - заявил сегодня еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа,. Чтобы продержаться эту и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций", - сказал Брентон, а заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной, передает ТАСС. 

В Еврокомиссии считают "вероятным сценарием" полное отключение российского газа, призывая начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС и сократив потребление газа, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Чтобы пройти зиму, в ситуации полного отключения российского газа необходимо заполнить наши газохранилища, поэтому необходимо сократить потребление газа. Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд кубометров", - заявила глава Еврокомиссии.

Газохранилища в странах ЕС сейчас заполнены на 62%, но "поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей июля прошлого года", - добавила она, потребовав у руководства стран Евросоюза к концу сентября представить Брюсселю планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта.

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