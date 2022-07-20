ЕС попробует прожить предстоящую зиму без российского газа

20 июл. 15:20

Евросоюз принял решение готовиться впервые провести предстоящую зиму без российского газа, для чего его страны могут в нынешнем и следующем году продлить работу своих атомных и угольных электростанций, - заявил сегодня еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа,. Чтобы продержаться эту и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций", - сказал Брентон, а заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной, передает ТАСС.

В Еврокомиссии считают "вероятным сценарием" полное отключение российского газа, призывая начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС и сократив потребление газа, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Чтобы пройти зиму, в ситуации полного отключения российского газа необходимо заполнить наши газохранилища, поэтому необходимо сократить потребление газа. Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд кубометров", - заявила глава Еврокомиссии.

Газохранилища в странах ЕС сейчас заполнены на 62%, но "поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей июля прошлого года", - добавила она, потребовав у руководства стран Евросоюза к концу сентября представить Брюсселю планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта.